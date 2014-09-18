Президент Либерии призывает мир помочь в борьбе с вирусом Эбола

"Наши американские партнеры понимают, что Либерия не сможет справиться с Эбола самостоятельно. Я надеюсь, что решение США побудит к действиям остальное мировое сообщество", - заявила она, пишет РИА Новости.

По словам Джонсон-Серлиф, все страны должны поучаствовать в решении проблемы распространения вируса.

Читайте такжеВ Великобритании впервые испытали вакцину против вируса Эбола на человекеРанее, президент США Барак Обама заявил, что эпидемия лихорадки Эбола выходит из-под контроля.