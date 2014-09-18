Президент Либерии призывает мир помочь в борьбе с вирусом Эбола
01:56, 18 сентября 2014Мир
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Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф призвала мировое сообщество усилить помощь странам, охваченным эпидемией лихорадки Эбола, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса
REUTERS
"Наши американские партнеры понимают, что Либерия не сможет справиться с Эбола самостоятельно. Я надеюсь, что решение США побудит к действиям остальное мировое сообщество", - заявила она, пишет РИА Новости.
По словам Джонсон-Серлиф, все страны должны поучаствовать в решении проблемы распространения вируса.
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