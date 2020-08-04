20-летняя звезда Дисней попала в полицию за избиение бойфренда
13:50, 04 августа 2020Мир
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Полиция получила сообщение о домашнем насилии.
20-летняя Ронни Хоук избила бойфренда / Фото: TMZ
Бывшая звезда ситкома студии Disney «Жизнь Харли» Ронни Хоук избила возлюбленного Майлса Фэллона и попала за решетку.
20-летняя актриса была задержана в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.
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Полиция получила сообщение о домашнем насилии. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на 21-летнем Фэллоне следы побоев, после чего решили задержать женщину.
Ронни Хоук также снялась в сериалах «Наследие», «S. W. A. T.: Спецназ города ангелов» и «На районе».
Как сообщал ранее УНИАН, в США две женщины избили сенатора, снимавшего протесты на камеру смартфона.
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