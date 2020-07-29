В США две женщины избили сенатора, снимавшего протесты на камеру смартфона

Сенатор пытался объяснить протестующим, что он на их стороне.

В американском Мэдисоне, штат Висконсин арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.

Инцидент произошел 23 июня, когда возле здания проходили протесты представителей движения Black Lives Matter, сообщает издание Daily Mail.

Тогда группа из более 200 людей выступала против ареста чернокожего мужчины. Протестующие снесли две статуи и бросили в правительственное здание «коктейль Молотова».

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Проходивший мимо сенатор от Демократической партии Тим Карпентер снимал протестующих на камеру мобильного телефона, когда на него напали две девушки, 26-летняя Саманта Хайер и 33-летняя Керида О'Рейли. Они потребовали от сенатора прекратить съемку и удалить видео. Как он позже рассказал полиции, одна из нападавших выбила из его рук гаджет, а затем ему нанесли удар кулаком по голове. Мужчина упал и его стала избивать ногами толпа из восьми-десяти человек.

Как рассказал полиции свидетель, представитель прессы, сенатор пытался объяснить протестующим, что он на их стороне. На место происшествия прибыли медики и оказали ему первую помощь. Позже он сам обратился в больницу с жалобами на травмы шеи, рук, ребер и головы.

Напавшие женщины были опознаны камерами видеонаблюдения, полиция объявила их в розыск. В понедельник, 27 июля, они добровольно сдались властям. Им предъявлены обвинения в причастности к избиению и грабежу с применением силы.

Как сообщал ранее УНИАН, толпа людей напала на женщину в моторизованной инвалидной коляске во время протестов в Миннеаполисе, вызванных смертью афро-американца Джорджа Флойда.

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