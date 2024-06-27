В других двух резолюциях говорится о создании спецтрибунала для России и усилении санкций.

Сегодня, 26 июня, Парламентская Ассамблея Совета Европы на заседании поддержала резолюцию "Противодействие стиранию культурной идентичности во время войны и мира".

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины. В документе указано, что государства-члены организации будут помогать Украине в сборе, фиксации, документировании и хранении доказательств преступлений, которые Россия совершила против материального и нематериального культурного наследия в Украине.

Это включает оценку нанесенного ущерба и получение репараций. Кроме того, государства-члены будут способствовать Украине в оцифровке объектов культурного наследия и собственности, в развитии институтов для эффективного использования финансирования, в улучшении управления наследием и осуществлении реконструкций.

Видео дня

"Это важный фундамент для того, чтобы ответственность для России за посягательство на нашу идентичность наступила. Уже начинаем работу над имплементацией", - отметила председатель комитета гуманитарной и информационной политики, член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, на основе отчета которой принималось решение.

Отмечается, что в целом ПАСЕ на заседании приняла три резолюции, касающиеся Украины. По информации МКИП, в документах также упоминается создание специального трибунала для России и усиление санкций.

Преступления России

Как сообщал УНИАН, в Парламентской Ассамблее Совета Европы также поднимали вопрос о похищенных Россией украинских журналистах, среди которых и корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк.

По словам Кравчук, более месяца назад они обратились к международным организациям и парламентам мира с призывом посодействовать освобождению украинских журналистов. Она отметила, что официального механизма возвращения гражданских пленных нет, поскольку во время войны военные не могут брать их в плен.

Вас также могут заинтересовать новости: