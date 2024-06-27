Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию №2557 "О роли санкций в противодействии российской агрессии против Украины", которая содержит призыв к полному запрету ввоза в ЕС российского сжиженного природного газа (LNG) и продуктов металлургической промышленности, борьбе с теневым нефтяным флотом. Об этом сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко.

В резолюции отмечается, что 15% европейского рынка до сих пор составляет российский LNG. А в целом в 2023 году страна-агрессор заработала $99 млрд на поставках газа.

"Особое внимание следует обратить на российские стальные слябы, чугун и продукты железорудной промышленности", – отмечается в принятом документе. Также отмечается, что российские металлургические полуфабрикаты разрушают европейский рынок, так как поступают туда по демпинговым ценам – 450 евро за тонну вместо 600 евро за тонну. "Это одна из основных отраслей российской экономики, которая по оценкам, составляет 3% ВВП страны, или примерно $60 млрд в год. Это приводит к демпингу, задержке зеленого перехода и стимулированию экономики Российской Федерации, которая финансирует захватническую войну против Украины", – отмечается в решении ПАСЕ.

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Как сообщалось ранее, украинская делегация инициировала соответствующие правки в резолюцию ПАСЕ для усиления санкций на российскую газовую и металлургическую промышленности.