ПАСЕ поддержала ужесточение санкций против российского газа и металлургии / фото ua.depositphotos.com

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию №2557 "О роли санкций в противодействии российской агрессии против Украины", которая содержит призыв к полному запрету ввоза в ЕС российского сжиженного природного газа (LNG) и продуктов металлургической промышленности, борьбе с теневым нефтяным флотом. Об этом сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко.

В резолюции отмечается, что 15% европейского рынка до сих пор составляет российский LNG. А в целом в 2023 году страна-агрессор заработала $99 млрд на поставках газа.

"Особое внимание следует обратить на российские стальные слябы, чугун и продукты железорудной промышленности", отмечается в принятом документе. Также отмечается, что российские металлургические полуфабрикаты разрушают европейский рынок, так как поступают туда по демпинговым ценам 450 евро за тонну вместо 600 евро за тонну. "Это одна из основных отраслей российской экономики, которая по оценкам, составляет 3% ВВП страны, или примерно $60 млрд в год. Это приводит к демпингу, задержке зеленого перехода и стимулированию экономики Российской Федерации, которая финансирует захватническую войну против Украины", отмечается в решении ПАСЕ.

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Как сообщалось ранее, украинская делегация инициировала соответствующие правки в резолюцию ПАСЕ для усиления санкций на российскую газовую и металлургическую промышленности.