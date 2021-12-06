Впервые отдельно ограничительные меры применят против двух россиян и трех российских учреждений в соответствии с санкционным режимом в отношении Сирии, узнал журналист.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) утвердит ограничительные меры против российских наемников из частной военной кампании "Вагнера".

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.

"Послы ЕС в среду настроены дать "зеленый свет" санкциям против группы "Вагнера" и троих русских, связанных с группой", – заявил Йозвяк и добавил, что введение санкций будет происходить в соответствии с глобальным санкционным режимом Евросоюза о нарушении прав человека.

Отдельно впервые ограничительные меры применят против двух россиян и трех российских учреждений в соответствии с санкционным режимом в отношении Сирии.

Читайте такжеCNN: Наемники "Вагнера" пытаются оправдать свои преступления в ЦАР с помощью киноНапомним, 15 ноября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил о возможности введения санкций против боевиков российской частной военной кампании "Вагнера". Жозеп Боррель заявил, что действия российских наемников в африканских странах приводят к ухудшению ситуации безопасности и усилению миграционных потоков в ЕС.

Справка УНИАН. По данным СБУ, ЧВК "Вагнера" является внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, которое действует или действовало на оккупированных территориях Донбасса, в Сирии, Венесуэле, странах Африки.

Украинские спецслужбы имеют доказательства того, что боевики ЧВК "Вагнера" причастны к сбитию военно-транспортного самолета Ил-76 под Луганском в июне 2014 года и участию в боевых действиях на Донбассе.

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Автор: Виталий Саенко