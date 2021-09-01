С 1 сентября в Азербайджане начали действовать усиленные ограничения.

В столице Азербайджана у пунктов вакцинации от COVID-19 образовались огромные очереди. Один из них возмущенные претенденты на прививку буквально взяли штурмом, разбив стеклянную входную дверь в медицинском учреждении.

Об инциденте пишет Day.Az.

Произошло все это в поликлинике №7 в поселке Ахмедлы.

Многие из ожидающих простояли в очередях на прививку до самого вечера. И когда пункт закрыли, не успевшие вакцинироваться разбили дверь и пробрались внутрь.

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Такой ажиотаж объясняется тем, что с 1 сентября в Азербайджане начали действовать усиленные ограничения из-за вспышки заболеваемости COVID-19.

В частности, людей без справки о прохождении хотя бы одного этапа вакцинации перестали пускать во всех заведениях общественного питания.

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Автор: Катерина Шварц