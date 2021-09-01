В столице Азербайджана у пунктов вакцинации от COVID-19 образовались огромные очереди. Один из них возмущенные претенденты на прививку буквально взяли штурмом, разбив стеклянную входную дверь в медицинском учреждении.
Об инциденте пишет Day.Az.
Произошло все это в поликлинике №7 в поселке Ахмедлы.
Многие из ожидающих простояли в очередях на прививку до самого вечера. И когда пункт закрыли, не успевшие вакцинироваться разбили дверь и пробрались внутрь.
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Такой ажиотаж объясняется тем, что с 1 сентября в Азербайджане начали действовать усиленные ограничения из-за вспышки заболеваемости COVID-19.
В частности, людей без справки о прохождении хотя бы одного этапа вакцинации перестали пускать во всех заведениях общественного питания.
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