Российский рэпер - "крымнашист" Баста (Василий Вакуленко) в воскресенье, 8 августа, дал свой концерт в одесском клубе "Ибица".
У входа в клуб в Одессе образовалась огромная очередь, в которой люди не соблюдали социальную дистанцию и стояли без масок.
На самом концерте тоже было очень много людей. Толпа фанатов у сцены артиста вовсе и не думала о дистанции.
Баста и его позиция по Украине: что известно
В 2017 году артист попал в "черный список" Министерства культуры, как деятель, представляющий угрозу национальной безопасности Украины. Причина - посещение оккупированного Крыма. Данный запрет действовал до 16 сентября 2020 года, после чего ограничения сняли.
Баста является автором песни о крымском мосте, где в припеве звучат слова "Крымский мост соединил два берега России". Также артист снимался в оккупированном Крыму в фильме "Кеды", где играл роль российского военного, который служит на полуострове.
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В мае этого года Баста был в Киеве, к нему подошел мужчина и спросил о Крыме. В итоге охрана исполнителя напала на мужчину, который задал вопрос.
25-26 июня в Stereo Plaza в Киеве проходили сольные концерты российского рэпера Василия Вакуленко. Также он ездил выступать в Одессу.