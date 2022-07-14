Все суда будут проверять ВМС Турции.

Представители Украины, ООН, РФ и Турции во время переговоров в Стамбуле договорились о деблокаде трех украинских портов для экспорта зерна. Все суда будут проверять ВМС Турции.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

Стороны предварительно согласовали такой механизм: зерно может отправляться с трех украинских портов в конвоях в сопровождении украинских кораблей, одновременно будет действовать режим прекращением огня для защиты судов в географических пределах. Частично проведут разминирование.

Вероятно, речь идет о разблокировании морского порта Одессы, а также соседних портов Черноморского и "Южного".

Как отмечает WSJ, военно-морские силы Турции будут проверять пустые корабли, прибывающие в украинские порты. Россия ранее настаивала на единоличной проверке, чтобы "исключить транспортировку западного оружия морем".

Стороны договорились, что ООН создаст командно-контрольный центр в Стамбуле для мониторинга уровня угрозы для судов.

Сторонам переговоров остается согласовать технические детали, в частности нюансы разминирования портов.

В то же время источник WSJ отмечает, что говорить о неизбежности подписания договоренностей рано, ведь Путин все еще не дал "зеленый свет" на это своей делегации.

Как сообщал УНИАН, 25 июня министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский объявил, что из Украины нужно вывезти 18 млн тонн зерновых старого урожая. Еще 60 млн тонн ожидается из нового урожая. На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит, экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн зерновых.

11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в отдельных телефонных разговорах с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным обсудил вопросы экспорта украинского зерна.

В связи с освобождением от оккупационных войск острова Змеиный в устье Быстрое судового хода Дунай - Черное море стало доступным для прохождения судов, перевозящих агропродукцию.

В то же время в ООН заявили, что экспорта украинского зерна через канал Черное море - Дунай недостаточно для преодоления угрозы глобального голода.

11 июля в украинские порты прибыли первые 8 иностранных судов для перевозки агропродукции.

12 июля спикер МИД Олег Николенко сообщил, что эксперты Украины на четырехсторонней встречи Украины, России, Турции и ООН в Стамбуле будут отстаивать вопросы безопасного экспорта зерновых из украинских портов.

13 июля во второй половине дня Министерство национальной обороны Турции в Twitter объявило, что в Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры по экспорту украинского зерна.

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