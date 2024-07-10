Президент Украины нацелен получить больше помощи, признавая политические реалии.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к традиционному видению лидерства США в речи в начале саммита Альянса. Это связано с неопределенностью относительно результатов выборов в США и отсутствием четкого пути Украины к членству в Альянсе, пишет The Wall Street Journal.

Он признал, что будущее Украины может решаться на выборах президента США в ноябре. Зеленский также избегал критики Дональда Трампа, но выступил против изоляционизма США: "Хочу быть откровенным и откровенным: сейчас все ждут ноября", – сказал он.

Его выступление во вторник организовал Президентский фонд Рональда Рейгана, часть традиционного республиканского истеблишмента, который поддерживает помощь Украине. Визит на конференцию НАТО происходит на фоне растущих проблем дома.

Видео дня

Зеленский также подчеркнул, что, хотя американцы могут заметить большие разногласия между Трампом и Джо Байденом, Путин – нет. "Байден и Трамп очень разные, но они поддерживают демократию, и поэтому я думаю, что Путин будет ненавидеть их обоих", – заявил президент Украины.

По словам журналистов, он балансирует между западными сторонниками, выражая благодарность за большую военную помощь от членов Альянса, одновременно призывая предоставлять больше. Зеленский сказал, что возобновление поставок западного оружия остановило российское наступление вблизи Харькова, а поступление пяти новых батарей ПВО Patriot помогло Украине отразить больше российских ракетных ударов.

В то же время Зеленский часто выражал раздражение из-за нежелания членов НАТО определить график вступления Украины в Альянс. Иногда ему не удавалось контролировать свое волнение, жалуясь на вялость помощи США Украине и ограничения, которые она наложила на нанесение ударов по целям в России.

На саммите в Вашингтоне на этой неделе не ожидается, что Альянс предложит какой-либо график вступления в НАТО. Страны-члены все еще борются над формулировкой коммюнике в конце саммита, которое дополнительно будет декларировать место Украины в НАТО

Из-за беспокойства относительно предстоящих президентских выборов саммит НАТО в Вашингтоне имеет привкус "разделенного экрана", сказал иностранный научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Эрик Грин. Но он добавил, что Зеленский должен быть поражен широтой помощи Украине со стороны союзников по НАТО. Несмотря на препятствия на прошлогоднем саммите в Вильнюсе из-за замечаний Зеленского, после были заключены двусторонние соглашения о безопасности между Украиной и членами НАТО, в частности с США.

"Идея заключается в том, чтобы построить основу для долгосрочной надежной обороны и способности помощи Украине. Это не членство в НАТО, но это начинает менять факты на местах, чтобы показать Москве, что завоевание Украины не в планах", – сказал Грин.

Саммит НАТО – последние новости

Союзники по НАТО решили предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, и украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировал на это решение – отметил, что вооружение поможет нашей стране, однако его никогда не бывает достаточно.

Украине необходимо не менее 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью в Институте Рональда Рейгана в США.

Вас также могут заинтересовать новости: