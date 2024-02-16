В конференции по безопасности в Мюнхене примет участие Зеленский.

В пятницу, 16 февраля, стартует Мюнхенская конференция по безопасности, в которой примут участие ведущие политические и военные деятели со всего мира, и на там главными темами будут война в Украине и Израиле.

Мероприятие будет проходить в роскошном отеле Bayerischer Hof до воскресенья, 18 февраля, и в нем, в том числе примут участие президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и Канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

По сведениям The Washington Post, в этом году над конференцией, кажется, "висит" единственный вопрос: "Что именно происходит в Соединенных Штатах?". "В Мюнхене вице-президент Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен попытаются убедить европейских союзников в том, что приверженность США Украине и НАТО остается неизменной. Но, похоже, они мало что могут обещать в отношении следующих нескольких месяцев, не говоря уже о следующих нескольких годах", - отмечается в статье.

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В США уже несколько месяцев не могут решить вопрос насчет предоставления помощи Украине и Израилю в связи с внутреннеполитической борьбой между республиканцами и демократами из-за того, что в Штатах приближаются выборы президента (запланированы на 5 ноября).

Американский Сенат 13 февраля окончательно поддержал пакетный проект закона о предоставлении финансовой помощи нашей стране, Израилю и Тайваню, но после этого документ еще должны поддержать в Палате представителей. 16 числа стало известно, что конгрессмены так и не приняли важный документ - после дискуссий насчет законопроекта Палата представителей решила уйти на перерыв до 28-го.

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