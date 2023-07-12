Бывший президент Грузии в последние месяцы находится в крайне истощенном состоянии.

Группа польских врачей смогла получить доступ к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, сейчас они проводят обследование пациента. Об этом сообщил в Твиттер премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы не оставляем друзей в беде. По моей просьбе бригада польских врачей из правительственной Группы гуманитарной и медицинской помощи приступила к комплексному медицинскому обследованию президента Михеила Саакашвили в Грузии", – говорится в сообщении.

Как пишет издание "Новости-Грузия", пятеро польских врачей будут обследовать Саакашвили в клинике "Вивамед" в Тбилиси.

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По словам представителя "Национального движения" Георгия Чаладзе, переговоры о допуске польских медиков велись несколько месяцев, они пробудут в Грузии столько, сколько понадобится. Отмечается, что их медицинское заключение будет конфиденциальным и его сообщат руководству стран ЕС.

Состояние здоровья Михеила Саакашвили

В начале июля появилось свежее видео с Михеилом Саакашвили, по которому видно, что президент Грузии очень сильно исхудал и уже мало напоминает себя прежнего. Шокирующие кадры впечатлили президента Украины Владимира Зеленского и по его просьбе украинский МИД предложил грузинскому послу в Киеве съездить на время в Грузию "для консультаций".

Однако в Тбилиси заявили, что никаких консультаций касательно Саакашвили устраивать не планируют. А требование Киева отозвать посла домой в Грузию сочли "оскорбительным, очень печальным и досадным".

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