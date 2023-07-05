Глава правящей партии Грузии также прокомментировал решение Украины, согласно которому грузинский посол должен вернуться в Тбилиси.

Любые консультации на тему бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили исключены.

Об этом заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, передает грузинский "Первый канал".

"В свете того шага, который уже сделан, следующие шаги уже неинтересны. Это печальная реальность. Никаких консультаций по Саакашвили начинать нельзя", - сказал Кобахидзе.

Он прокомментировал решение Украины, согласно которому посол Грузии должен вернуться в Тбилиси и проконсультироваться с властями по вопросу передачи Саакашвили Украине.

Как отметил Кобахидзе, посол Грузии в Украине - это человек, который остался в Киеве с первого дня войны, в отличие от многих других, в том числе послов стратегических партнеров Украины.

"Ежедневно наш посол... оставался в Киеве, столице Украины, и много чем занимался, его роль в гуманитарной, политической поддержке была очень важной. Учитывая это, такой шаг украинской власти является оскорбительным, очень печальным и досадным. Однако, кроме этого, мы также не собираемся отвечать комментариями. Мы предпочитаем оставаться в режиме односторонней дружбы с украинской властью", - сказал Кобахидзе.

Ситуация с Саакашвили в Грузии - что известно

Как сообщал УНИАН, 3 июля во время заседания Тбилисского городского суда Михеил Саакашвили напугал состоянием своего тела - он сильно похудел, одна кожа да кости.

После публикации кадров, на которых видно ужасное состояние Саакашвили президент Владимир Зеленский поручил МИД выразить послу Грузии протест и призвать его поехать в Тбилиси для консультаций из-за ситуации с гражданином Украины. Глава государства напомнил, что Киев неоднократно призывал Тбилиси прекратить издевательства над Саакашвили и договориться о его возвращении в Украину.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что с послом Грузии будет проведен жесткий разговор, он поедет в Тбилиси. Он добавил, что грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к Саакашвили.

На следующий день, 4 июля, послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации с Михеилом Саакашвили.

Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. В Грузии против него открыто несколько уголовных дел, в частности, в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. За это его уже заочно приговорили к шести годам заключения. 3 июля в суде рассматривалось дело против Саакашвили за разгон митинга в 2007 году.

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