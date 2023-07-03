Грузинского посла призвали поехать в Тбилиси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на поручение президента заявил, что из-за ситуации с заключенным в Грузии Михаилом Саакашвили с послом Грузии будет проведен жесткий разговор, он поедет в Тбилиси.

В частности, Кулеба подчеркнул, что грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к Саакашвили. "Завтра утром посол Грузии будет в МИД, с ним будет поведен жесткий разговор, он поедет в Грузию", - говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства.

Кулеба подчеркнул, что Грузия должна прекратить издевательства над Саакашвили и вернуть Украине, потому что он является украинским гражданином.

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Состояние Саакашвили: последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии, выразить ему протест и призвать его в течение 48 часов поехать в Тбилиси для консультаций из-за ситуации с Саакашвили.

Такие действия Зеленского стали реакцией на критический состояние экс-президента Грузии, ужасные фото которого всколыхнули сегодня общественность.

Президент в очередной раз призвал Тбилиси остановить издевательства над Саакашвили и вернуть его в Украину. Он также прямо заявил, что это Россия убивает Саакашвили руками грузинских властей.

Как известно, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после его возвращения туда впервые за восемь лет. Он объявил длительную голодовку, после которой находился в тяжелом состоянии и был перевезен из тюрьмы в военный госпиталь.

Против Саакашвили в Грузии было открыто несколько уголовных дел, одно из которых касалось нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. За это политика заочно приговорили к шестилетнему лишению свободы. По словам экс-президента Грузии, после задержания его пытали.

Украинские власти неоднократно призывали Грузию вернуть Саакашвили в Украину или вывезти его за границу для оказания ему надлежащей медицинской помощи. В частности, президент Зеленский заявлял, что грузинские власти "публично пытают и убивают" его.

В то же время, 15 февраля 2023 года Европарламент призвал Грузию уволить политика и разрешить ему лечиться за рубежом.

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