Он добавил, что Европа не может быть сбита с курса "империалистическим фашистом, который хочет произвольно вторгаться в другие страны".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прокомментировал угрозы Путина о том, что разрешение ВСУ бить по территории РФ из западного оружия дальнего радиуса действия поставит НАТО "в состояние войны" с Кремлем.

Он отметил, что угрозы Путина являются "пустыми", пишет Голос Америки. "Путин пускает пыль в глаза. Он много болтает. Это его стиль поведения. Он угрожает танками, ракетами и ядерным оружием", - констатировал британский министр.

"Мы не можем быть сбиты с курса империалистическим фашистом, который хочет произвольно вторгаться в другие страны. Если мы позволим ему это сделать с Украиной, поверьте мне, он на этом не остановится", - высказал уверенность Лэмми. Видео дня

Разрешение на удары по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский несколько месяцев просит разрешения бить британскими ракетами Storm Shadow и американскими ракетами ATACMS по целям в глубине России.

На этой неделе президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретились в Белом доме, чтобы обсудить разрешение на использование Киевом оружия, поставляемого Западом.

НА этом фоне Путин выступил с заявлением, в котором предупредил, что разрешение на использование этого оружия "означало бы, что страны НАТО находятся в состоянии войны с Россией".

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