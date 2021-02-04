Родители записывали движения плода в животе и с помощью биозвуковой технологии Midi переводили их в звук.

Американский лейбл Sacred Bones весной выпустит альбом Sounds of the Unborn Луки Юпанки, который она «записала», находясь в утробе матери.

Читайте также"Проспал" пандемию: 19-летний британец пришел в себя после 11 месяцев комы и до сих пор не знает о COVID-19Об этом сообщается на сайте лейбла.

Отмечается, что первый в истории альбом, созданный исполнителем в утробе матери, будет «выражением жизни в ее «космическом состоянии» - до появления сознания, возможности мыслить, до воздействия извне и до появления самого человека».

Как создавался альбом

Родители Луки - бас-гитаристка группы Psychic Ills Элизабет Харт и продюсер Иван Диас Мате - записывали движения плода в животе в течение пяти часов и с помощью биозвуковой технологии Midi переводили их в звук.

Затем родители редактировали и микшировали полученную запись, максимально сохраняя оригинальные звуки.

Во время сведения альбома в 2020 году уже родившийся «музыкант» сидел с родителями в студии и «узнавал собственные звуки».

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Автор: УНИАН