Стефанишина считает, что после формирования новой администрации будет возможность обсуждать вопросы.

Пока рано делать "тревожные заявления" относительно роспуска группы в США, которая занималась поиском активов российских олигархов.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, отвечая на вопрос о решении Минюста США расформировать оперативную группу KleptoCapture, сообщает "Радио Свобода".

Она напомнила, что Министерство юстиции также отвечает за взыскание активов подсанкционных лиц на территории Украины. По ее словам, ведомство также имеет "достаточно информации об активах и бывших олигархов, и подсанкционных лиц за рубежом".

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"Новая администрация формируется. Мне кажется, рано делать какие-то тревожные заявления. И я уверена, что после формирования новой администрации будет возможность обсуждать вопросы, которые являются важными. Насколько мне понятно, вопрос замороженных активов является также предметом заинтересованности новой администрации США. Поэтому я ожидаю, что, как только будут назначены соответствующие лица, мы начнем диалог", - сказала министр.

В США расформировали рабочую группу, которая занималась обеспечением соблюдения санкций против РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Министерство юстиции США расформировывает рабочую группу, которая занималась обеспечением соблюдения санкций, введенных против РФ, и преследованием олигархов, близких к Кремлю.

Reuters написало, что в служебной записке генерального прокурора Пэм Бонди, о которой ранее не сообщалось, сказано, что рабочая группа, известная также как "Оперативная группа KleptoCapture", будет расформирована. Ресурсы, которые сейчас направляются на применение санкций и арест активов олигархов, будут перенаправлены на борьбу с картелями.

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