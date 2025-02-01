Киев ожидает, что такой источник финансирования понравится Трампу, который стремится сократить иностранную помощь.

Украинские чиновники возобновили попытки получить доступ к сотням миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе, поскольку надеются убедить недавно вступившего в должность президента Дональда Трампа преодолеть европейское противодействие в этом вопросе.

Как пишет The Washington Post, Киев ожидает, что альтернативный источник финансирования вооружений и восстановления понравится Трампу, который стремится сократить иностранную помощь.

"Украинские чиновники, занимающиеся этим вопросом, говорят, что не знают, какова позиция новой администрации по вопросу конфискации, но некоторые представители предыдущей администрации ее поддержали. Некоторые из более агрессивных союзников Украины в Европе, включая главу внешнеполитического ведомства ЕС Кайю Каллас, также поддерживают этот шаг, но поддержка самого Трампа рассматривается как ключевая", - пишет WP.

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В администрации президента Украины отмечают, что у Трампа есть "власть изменить позицию более скептически настроенных стран". При этом именно жесткий подход Трампа к международной политике дал некоторым украинским чиновникам надежду на прорыв.

"Для того, кто пытается получить всю Гренландию, это не имеет большого значения", — один из них в комментарии WP.

Джейкоб Киркегор, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, сказал, что украинские чиновники пытались апеллировать к Трампу, предлагая использовать деньги для покупки американского оружия.

"Это очень четкая услуга за услугу", — сказал он. "И они бы хотели, чтобы Трамп принял этот аргумент и по сути сказал европейцам: "Послушайте, если вы хотите, чтобы я продолжал поставлять Украине оружие, ну, давайте купим его за счет российских активов".

В то же время европейские чиновники отмечают, что такие страны, как Германия и Франция, по-прежнему категорически против конфискации активов, и "нет никаких сигналов, указывающих на надвигающийся прорыв".

На что могут быть использованы деньги, пока остается под вопросом. Хотя Зеленский выступал за использование этих средств для покупки оружия, другие украинские чиновники говорят, что большая часть, если не все, деньги могли бы пойти на репарации и восстановление Украины после войны.

Замороженные российские активы

Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что Трамп рассматривает возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов.

В то же время главный исполнительный директор бельгийского центрального депозитария ценных бумаг Euroclear заявила, что конфискация замороженных активов РФ может привести к "непредвиденным последствиям".

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