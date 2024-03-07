В стране хранятся более 8 миллиардов долларов резервов и активов российского центрального банка.

Швейцарские законодатели в четверг поддержали шаги по разрешению использования замороженных российских государственных активов для финансирования военных репараций в Украине. Верхняя палата парламента проголосовала 21 голосом "за", "против" выступили 19 депутатов, еще трое воздержались. Нижняя палата приняла инициативу еще в прошлом году. Об этом информирует портал Barrons.

Отмечается, что эти инициативы горячо обсуждались в Швейцарии, где высоко ценится осторожность в ключевых банковских отраслях и традиция нейтралитета страны. Они прокладывают путь для работы правительства страны на международно-правовой основе по использованию замороженных активов государства-агрессора для выплаты репараций в атакованных странах. В частности, в Швейцарии хранятся более 8 миллиардов долларов резервов и активов российского центрального банка.

"Факты действительно очень очевидны. Россия серьезно нарушила международное право. Поэтому она должна возместить нанесенный ущерб. Ведутся международные дискуссии относительно механизмов компенсации, и Швейцария участвует своими знаниями, своими навыками и всей своей историей в этой сфере", - заявил министр иностранных дел страны Игнацио Кассис.

По данным СМИ, теперь Берн будет пытаться создать международную правовую основу, необходимую для разработки механизма возмещения на глобальном уровне. Он будет направлен на то, чтобы позволить замороженным средствам центрального банка агрессора или активам его государственных компаний быть легально переведенными в атакованное государство.

Замороженные активы РФ

Великобритания готова предоставить Украине замороженные активы РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

По его словам, страна-агрессор будет вынуждена выплатить Киеву репарации после окончания войны.

Ранее в Минфине США призвали срочно найти способ для передачи Украине замороженных активов РФ.

В частности, министр финансов США Джанет Йэллен выразила сильную публичную поддержку идеи конфискации примерно 300 миллиардов долларов из замороженных активов центробанка России и использования их для долгосрочной реконструкции Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: