Пророссийский глава Молдовы Игорь Додон хочет побыстрее подписать закон о русском языке в республике, пока еще сидит в президентском кресле.
Об этом он заявил в интервью пропагандистам с телеканала Россия 1.
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Он отметил, что новоизбранный президент Молдовы Майя Санду в 2014 году инициировала как министр образования отмену обязательного изучения русского в школах.
Додон пожаловался на проевропейские политические силы в стране, которые в течение десяти лет решали политическую повестку дня.
"Они сделали все возможное, чтобы уменьшить значение русского языка", – подчеркнул действующий глава республики.
Также он напомнил, что именно его партия намерена вернуть "некоторые вещи в законодательство". А вся критика звучит якобы только из уст правых политиков, в том числе и новоизбранного президента.
"Для нас принципиально важно, чтобы эти законопроекты были приняты до инаугурации нового президента, чтобы я эти законы подписал. Потому что мне кажется, что следующий президент эти законы не подпишет", - заявил Додон.
Парламент Молдовы 3 декабря одобрил в первом чтении проект о придании русскому языку статуса межнационального общения, а также проголосовал за поправки, которые позволяют вернуть в эфир российские новости.
Ситуация в Молдове
- Второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября.
- На выборах победила кандидат от партии PAS Майя Санду, набравшая 943 тыс. 006 голосов. Главного конкурента Санду Игоря Додона поддержали 690 тыс. 615 избирателей.
- 20 ноября ЦИК Молдавии объявил Санду победителем президентских выборов. Решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.
- Между тем парламент Молдовы сразу в двух чтениях принял проект об ограничении полномочий Санду. Из-за этого решения в Кишиневе 3 декабря вспыхнули протесты.
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