Додон пожаловался на проевропейские политические силы в стране, которые в течение десяти лет решали политическую повестку дня.

Пророссийский глава Молдовы Игорь Додон хочет побыстрее подписать закон о русском языке в республике, пока еще сидит в президентском кресле.

Об этом он заявил в интервью пропагандистам с телеканала Россия 1.

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Он отметил, что новоизбранный президент Молдовы Майя Санду в 2014 году инициировала как министр образования отмену обязательного изучения русского в школах.

Додон пожаловался на проевропейские политические силы в стране, которые в течение десяти лет решали политическую повестку дня.

"Они сделали все возможное, чтобы уменьшить значение русского языка", – подчеркнул действующий глава республики.

Также он напомнил, что именно его партия намерена вернуть "некоторые вещи в законодательство". А вся критика звучит якобы только из уст правых политиков, в том числе и новоизбранного президента.

"Для нас принципиально важно, чтобы эти законопроекты были приняты до инаугурации нового президента, чтобы я эти законы подписал. Потому что мне кажется, что следующий президент эти законы не подпишет", - заявил Додон.

Парламент Молдовы 3 декабря одобрил в первом чтении проект о придании русскому языку статуса межнационального общения, а также проголосовал за поправки, которые позволяют вернуть в эфир российские новости.

Ситуация в Молдове

Второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября.

На выборах победила кандидат от партии PAS Майя Санду, набравшая 943 тыс. 006 голосов. Главного конкурента Санду Игоря Додона поддержали 690 тыс. 615 избирателей.

20 ноября ЦИК Молдавии объявил Санду победителем президентских выборов. Решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.

Между тем парламент Молдовы сразу в двух чтениях принял проект об ограничении полномочий Санду. Из-за этого решения в Кишиневе 3 декабря вспыхнули протесты.

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Автор: УНИАН