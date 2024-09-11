Олаф Шольц уже не первый месяц (и не первый год) хочет принудить Украину к Минску-3. Эту идею в Германии неоднократно озвучивали на различных мероприятиях, ее много раз тестировали в различных медиа, ее продвигали люди из окружения канцлера. Давно известно: он стремится к прекращению активных боевых действий без поражения Москвы.

Сейчас "мирный план" для Шольца выглядит как лучший вариант развития событий.

Дело в том, что в следующем году выборы, а у него очень низкий рейтинг, где-то 25%. Это - самый низкий рейтинг среди всех канцлеров за историю. Более того, у партии рейтинг еще хуже - 14%. Такого в истории Германии тоже не было.

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В то же время у общества есть запрос на победу Украины. И Шольц хотел бы остаться в истории как тот, кто помогал украинцам и нашел компромисс между Москвой и Киевом. К сожалению, фактически это означает принуждение Украины признать потерю суверенитета на определенных территориях, оккупацию на неопределенный срок.

Шольц не может откровенно говорить о победе России. Но все его действия направлены на то, чтобы сделать Украине сильно больно, сделать так, чтобы украинцы страдали, умирали под бомбежками, чтобы это продолжалось, пока люди не устанут и не согласятся.

Почему канцлера Германии не интересует другой вариант - мир после победы Украины? Во-первых, он не верит в такую победу. Во-вторых, Шольц стремится сохранить Россию, считая, что после войны немецкий бизнес должен получить преференции и компенсации за потери. В-третьих, нельзя исключать коррупционных интересов. Возможно, не самого Шольца, но его окружения - людей, которые основывали компании с россиянами и организовывали "Дни Москвы" уже во время войны. И, если Россия инвестирует деньги в коррумпирование американского политического спектра, то почему мы должны считать, что таких инвестиций не было в Германию?

Поэтому мирные заявления Шольца выглядят либо как коррупция, либо как политическая тупость. И, в принципе, экспертная и политическая среда это понимает, постоянно давит на канцлера. К сожалению, без результатов.

В целом мировые элиты настроены на сохранение статус-кво. По их мнению, существование агрессивной России, которая шантажирует мир ядерным оружием, является более безопасным вариантом, чем победа демократической Украины и распад РФ.

Это - взгляды политических лидеров, которые выросли в стерильных коридорах международных организаций и не хотят видеть никаких изменений текущей ситуации. Они думают примерно так: "Украина будет покорена на полвека или больше... И, что? Страны Балтии были советскими, Запад не признавал этого 60 лет, но, в итоге, все нормально получилось!". Простыми словами, российско-украинская война для них - это локальный конфликт. А победа Украины означает радикальные изменения: нестабильность в России и усиление Китая. Кто этого хочет? Никто не хочет.

Можно ли это изменить? Только одним образом. Любая победа, любое преимущество Украины в этой войне приводит к тому, что все сторонники "Минска-3" замолкают хотя бы на время. Поэтому единственный аргумент Украины в этом вопросе - это Вооруженные силы Украины и точные удары по России.

Сергей Сумленный, политолог, директор European Resilience Initiative Center (Берлин)