Он вылетел из Испании.

У побережья Латвии потерпел крушение частный самолет. Его пытались перехватить истребители нескольких стран.

Об этом пишет Reuters.

Зарегистрированный в Австрии самолет Cessna 551 летел из города Херес на юге Испании. Он дважды повернул в Париже и Кельне, после чего пролетел над Балтийским морем, проходя мимо шведского острова Готланд.

Видео дня

Около 17:37 он начал стремительно терять скорость и высоту.

"Нам стало известно, что самолет потерпел крушение (в океане) к северо-западу от города Вентспилс в Латвии. Он исчез с радаров", - сообщил представитель службы спасения Швеции.

В шведской морской администрации сообщили, что Германия и Дания поднимали в небо военные самолеты, когда Cessna следовал через воздушное пространство этих стран. Они никого не увидели в кабине.

По данным Bild, на борту самолета находились пилот, мужчина, женщина и ее дочь.

На место крушения отправили вертолет ВВС Литвы и корабли Латвии.

Ранее сообщалось, что авианосец Королевского флота Великобритании HMS Prince of Wales стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов потерпел крушение после отплытия в Соединенные Штаты Америки.

Вас также могут заинтересовать новости: