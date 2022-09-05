У побережья Латвии потерпел крушение частный самолет. Его пытались перехватить истребители нескольких стран.
Об этом пишет Reuters.
Зарегистрированный в Австрии самолет Cessna 551 летел из города Херес на юге Испании. Он дважды повернул в Париже и Кельне, после чего пролетел над Балтийским морем, проходя мимо шведского острова Готланд.
Около 17:37 он начал стремительно терять скорость и высоту.
"Нам стало известно, что самолет потерпел крушение (в океане) к северо-западу от города Вентспилс в Латвии. Он исчез с радаров", - сообщил представитель службы спасения Швеции.
В шведской морской администрации сообщили, что Германия и Дания поднимали в небо военные самолеты, когда Cessna следовал через воздушное пространство этих стран. Они никого не увидели в кабине.
По данным Bild, на борту самолета находились пилот, мужчина, женщина и ее дочь.
На место крушения отправили вертолет ВВС Литвы и корабли Латвии.
Ранее сообщалось, что авианосец Королевского флота Великобритании HMS Prince of Wales стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов потерпел крушение после отплытия в Соединенные Штаты Америки.