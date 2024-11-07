Теперь у южнокорейских элит есть ощущение увеличения угрозы из-за того, что армия КНДР приобретает военный опыт, заявил экс-глава МИД.

Южная Корея могла сделать в сто раз больше для Украины, но теперь получила ощущение угрозы из-за того, что солдаты из КНДР приобретают боевой опыт. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Южная Корея - это чрезвычайно сложный случай. Это страна, которая могла сделать в сто раз больше для Украины. И это соответствовало бы ее собственным национальным интересам. Доигрались до того, что уже северокорейские солдаты против нас воюют. Южная Корея взяла паузу, ожидая выборов в США, сказала посмотрим, к чему это приведет. Так это уже понятно, к чему это приведет", - сказал дипломат.

По его словам, теперь в южнокорейских элитах есть ощущение увеличения угрозы из-за того, что армия КНДР приобретает военный опыт на войне РФ против Украины. Кулеба отметил:

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"Да, их (бойцов КНДР) много погибнет, мы их много убьем, но они приобретут неоценимый боевой опыт, который вернут в Северную Корею, и, к сожалению, также будут воевать против наших солдат, приводя к жертвам. Поэтому ко всему надо относиться максимально серьезно".

Сотрудничество РФ и КНДР - мнение Кулебы

Как сообщал УНИАН, Кулеба заявил, что Китай сейчас должен быть очень недоволен действиями КНДР, а именно тем, что страна перебросила свои войска на территорию РФ для участия в войне против Украины.

По его словам, Китаю нужно, чтобы все, что происходит, было с ним согласовано и не мешало целям, к которым он стремится.

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