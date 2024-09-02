По мнению эксперта, Курская операция показала нехватку резервов у России.

Есть несколько причин, почему Россия не использует ядерное оружие даже на фоне потери собственной территории в Курской области, рассказал в эфире "24 Канала" военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Только в кино лежит президентский кейс, в нем красная кнопка. Ты нажал - оно полетело. Это не так работает. Лежит президентский кейс, нажимается красная кнопка и идет команда через несколько уровней военной иерархии. Никто не предполагает, что даже если Путин и решит начать мировую ядерную войну, то все остальные на это не подписывались. И что все генералы и полковники, через которые должна пройти эта команда - им жить хочется. А что нажатие красной кнопки приведет не к пуску ракет, а к ликвидации его же генералами", - пояснил Дикий.

Он добавил, что ядерное оружие базово разрабатывалось для того, чтобы его не использовать. Именно поэтому его и называют оружием сдерживания.

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Ветеран АТО также прокомментировал информацию западных СМИ о том, что на фоне наступления Сил обороны в Курской области, Россия начала перебрасывать свои подразделения с Покровского направления.

"Покровску отведена очень большая роль в их стратегии. И все равно они вынуждены даже с этого направления забирать людей. До того забрали из Буркина-Фасо. Но там немного - это там весь контингент в 350 бойцов был. Правда, зато в Африке у них работают профессиональные бойцы", - сказал Дикий.

Он пояснил, что Курская операция показала в том числе и недостаток резервов России. И тезис о том, что у них "бесконечный ресурс" ломается, если учесть длину фронта. Ведь в таком случае, считает эксперт, оказывается, что на самом деле в России не настолько много людей. И поэтому операция в Курской области открывает новые возможности для Украины.

"Позабирали из Запорожья, Херсонщины. Далее позабирали с тыла с Харьковщины и это уже имеет последствия. У нас там в последние дни очень хорошие новости от 3 штурмовой. Да, они там продвигаются на 1-2 километра. Но при современной линии фронта продвижение на 1-2 километра - это серьезно. И продвижение 3 штурмовой начались тогда, когда резервы перебросили на Курщину. И теперь наконец первый сигнал, что начали перебрасывать кого-то с Покровского направления. Это ломает их стратегический замысел", - пояснил Дикий.

Российско-украинская война: другие важные новости

По мнению журналистов Financial Times, захват Покровска может подорвать оборону ВСУ на остальных территориях региона, поскольку он служит транспортной магистралью к Краматорску и Константиновке, а также обеспечивает автомобильное сообщение с центральной Украиной.

Тем временем аналитики DeepState сообщили, что украинским Силам Обороны удалось закончить зачистку по линии Малая Локня-Погребки. Как известно, оба населенных пункта находятся в Суджанском районе Курской области.

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