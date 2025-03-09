По словам президента США, для решения конфликта нужно привлечь обе стороны.

Украина может не выжить в любом случае. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистки Fox News о том, сможет ли он смириться с тем, что Украина без поддержки США может не выжить.

"Ну, она и так может не выжить, но с Россией у нас есть слабые места. Знаете, здесь нужны двое", - подчеркнул он.

После этого Трамп повторил свои слова о том, что этой войны вообще не должно было быть, однако теперь США "застряли в этом беспорядке".

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Последние заявления Трампа относительно войны в Украине

Также президент США Дональд Трамп заявил, что был жестче к России, чем кто-либо в мире. В то же время он в очередной раз подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский не благодарен за то, что сделали для его страны США.

Кроме того, Трамп отметил, если Украина не хочет положить конец войне, то США уйдут оттуда. По его словам, он "должен знать", что украинцы "хотят договориться" о мире.

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