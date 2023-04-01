Франциска госпитализировали несколько дней назад.

Папа Римский Франциск выписан с больницы, куда его госпитализировали три дня назад. Выходя из больницы, он улыбаясь заявил, что "все еще жив".

Папу Римского госпитализировали из-за утрудненного дыхания. Врачи диагностировали бронхит, пишет Би-би-си. В Ватикане заявили, что Франциск на антибиотиках и будет выписан 1 апреля, если его результаты анализов будут хорошими.

"Я не боюсь, я еще жив", - прокомментировал сказал Папа.

Будущая неделя будет для главы Католической церкви загруженной, поскольку 9 апреля празднуется Пасха. А в эти выходные пройдет служба к Вербному Воскресенью, но пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни уже предупредил, что Папа присутствовать не будет.

Здоровье Папы Римского

Папу Римского госпитализировали 29 марта из-за респираторной инфекции.

А в последние несколько месяцев понтифик пользовался инвалидным креслом. Он не мог нормально ходить из-за болей в колене.

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