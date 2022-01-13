После подобных случаев в 2016 году в США предположили, что это была спланированная "атака" российской разведки.

Сотрудников американских диппредставительств в Женеве и Париже госпитализировали с неизвестным неврологическим заболеванием ("гаванским синдромом").

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Одного из по меньшей мере трех больных дипломатов в Женеве пришлось перевезти в США. В Париже проинформировали об одном случае синдрома.

Американцев призвали сообщать в случае появления необычных симптомов.

Читайте такжеЕС готовит шестой пакет санкций против Беларуси - журналистWST пишет, что на неизвестные неврологические симптомы пожаловались 200 американских дипломатов и другие чиновники в Европе, Китае и Южной Америке.

Ранее, в 2016-м, на головокружение и головную боль пожаловались сотрудники посольства США в Гаване. Впоследствии подтвердили еще ряд похожих случаев на Кубе и в Китае. Тогда Вашингтон подозревал, что "синдром" был атакой российской разведки – поскольку только ГУР обладает необходимым для этого оборудованием.

Гаванский синдром

В США предполагали, что пострадавшие дипломаты подверглись воздействию микроволнового излучения.

Среди симптомов – головокружение, головная боль, тошнота, боль в ушах, бессонница, потеря памяти.

Считается, что подобной технологией владел в свое время Советский Союз, после чего она могла распространиться по другим странам.

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