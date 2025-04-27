Сообщается, что несколько человек даже числятся пропавшими без вести.

Появились новые детали мощного взрыва, произошедшего в порту Шахид Раджаи, в Иране. Погибли 25 человек, пострадали 1139 человек, ещё 6 числятся пропавшими без вести, пишет Irna.

Пресс-служба судебного департамента провинции Хормозган сообщила, что личности 10 погибших — 8 мужчин и 2 женщин — уже установлены. После инцидента власти провинции объявили трёхдневный траур.

На заседании по управлению кризисными ситуациями в Хормозгане министр внутренних дел Эскандар Момени заявил, что приняты все необходимые меры, а президент Масуд Пезешкиан отдал соответствующие распоряжения.

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Что еще известно об этом порте

Порт Шахид Раджаи, расположенный вдоль побережья Персидского залива, недалеко от Ормузского пролива, является крупнейшим контейнерным узлом Ирана, на который приходится около 80% контейнерных перевозок страны.

Этот стратегический порт способен принимать контейнеровозы типа Панамакс с грузоподъемностью более 12 000 TEU (1 TEU = ~24 тыс. кг). После завершения строительных работ его пропускная способность должна увеличиться до 8 миллионов TEU.

Что еще известно о мощном взрыве в порту Ирана

Ранее УНИАН сообщал, что изначально было известно о 500 раненых и 4 погибших людях. В результате взрыва повылетали стекла в радиусе нескольких километров, и звук от него был слышен даже на острове Кешми, что в 26 километрах от порта.

Gредставитель иранской организации по урегулированию кризисных ситуаций Хоссейн Зафари ранее заявлял, что причиной взрыва стали химикаты внутри контейнеров.

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