Окончательная причина взрыва еще не известна.

В порту Бендер-Аббас на юге Ирана в субботу, 26 апреля, прогремел сильный взрыв, после которого начался пожар. В результате погибли четыре человека, более 500 - получили ранения, пишет Reuters.

Отмечается, в результате взрыва повылетали стекла в радиусе нескольких километров, и звук от него был слышен на острове Кешми, что в 26 километрах от порта, сообщают иранские СМИ.

Вероятно, взрыв вызвали химические материалы, хранившиеся в контейнерах в порту. В частности, такое предположение, по данным издания, сделал представитель иранской организации по урегулированию кризисных ситуаций Хоссейн Зафари.

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"Причиной взрыва стали химикаты внутри контейнеров. Ранее генеральный директор управления кризисными ситуациями предупреждал об этом порту во время своих визитов и указывал на возможность опасности", - сказал Зафари.

Между тем представитель иранского правительства отметил, пока невозможно определить точную причину. На кадрах с последствиями взрыва видно густой черный дым, поднимающийся над портом.

Бендар-Аббас является крупнейшим портом Ирана, который обрабатывает большинство транзитных контейнеров.

Израильские военные, а также офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не предоставили комментариев относительно того, причастен ли Израиль к этому взрыву.

Другие новости об Иране

Как сообщал ранее УНИАН, российский диктатор Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Документ затрагивает сферы, связанные с обороной, безопасностью и противодействием терроризму, развитием промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры. В нем говорится о том, что в случае агрессии третьих стран стороны не имеют права оказывать военную помощь агрессору.

Также сообщалось, что Путин согласился стать посредником на ядерных переговорах между США и Ираном. Bloomberg пишет, что Трамп во время телефонного разговора с российским диктатором в феврале попросил его, чтобы Москва присутствовала на этих переговорах. Об участии РФ в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном говорил и пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. По его словам, для стран "естественно" предлагать свою помощь.

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