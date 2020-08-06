Украина поможет Ливану преодолеть последствия ужасного взрыва в Бейруте

В МИД заверили, что Киев поможет, чем сможет.

Украина готовится предоставить Ливану гуманитарную помощь для преодоления последствий взрыва в Бейруте, который убил более 100 человек и нанес городу страшных разрушений.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время брифинга относительно актуального состояния границ в мире, путешествий во время пандемии COVID-19.

"Украина выразила готовность оказать гуманитарную помощь Ливану. Проинформировали об этом ливанскую сторону. Мы получили запрос от Ливана о том, что именно сейчас им нужно", - сказал министр.

По словам Кулебы, МИД непосредственно координирует этот вопрос внутри органов украинской власти.

"Страна оказалась в большой беде. Украина поможет, чем сможет", - заверил Кулеба.

Взрыв в Ливане 4 августа

Вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Более 100 человек погибли и несколько тысяч получили ранения.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил, что в результате взрыва некоторые украинцы пострадали от порезов и ушибов.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности на Кипре (более 200 км от Бейрута). Ученые уже признали, что это один из самых мощных неядерных взрывов в истории.

Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия. По оценкам ливанских властей, ущерб от разрушительного взрыва в Бейруте составлять от трех до пяти миллиардов долларов, или даже больше. Без крыши над головой остались около 250 тысяч человек.

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