На Кипре разыскивают российского бизнесмена по делу о взрыве в Бейруте

В 2014 году ливанские власти арестовали судно бизнесмена и конфисковали 2 750 тонн аммиачной селитры.

На Кипре разыскивают российского бизнесмена Игоря Гречушкина в рамках расследования дела о масштабном взрыве в ливанском Бейруте.

Взорвавшаяся селитра в порту Бейрута принадлежала российскому бизнесмену Гречушкину, сообщает Protothema.

В 2014 году ливанские власти арестовали судно бизнесмена и конфисковали 2 750 тонн аммиачной селитры. Груз перевезли на склад в порт, где он и находился на протяжении 6 лет до катастрофы.

Читайте такжеСотрудников администрации порта Бейрута поместят под домашний арест

"Кипрские власти мобилизовались и ищут конец нити. Российский гражданин Игорь Гречушкин, который может находиться на Кипре, разыскивается службами безопасности", - сказано в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, 4 августа в соцсетях начали появляться видео взрыва в Бейруте – столице и крупнейшем городе Ливана. СМИ сообщают, что количество погибших достигло 135. Еще около 4 тыс. человек ранены. Окрестности места происшествия превратились в руины.

В результате взрыва порт фактически полностью был разрушен. По предварительной информации, взрыв в Бейруте произошел из-за халатности и бездействия при хранении взрывоопасных материалов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram