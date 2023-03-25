Погибли два человека, девять - пропали без вести.

В Пенсильвании на шоколадной фабрике компании R.M. Palmer Company в городе Уэст-Рединг прогремел мощный взрыв, погибли два человека, девять - пропали без вести, еще несколько человек получили ранения, передает AP News.

Сообщается, что взрыв был такой силы, что рядом стоящее здание сдвинулось с места, а припаркованные машины взлетели в воздух.

Также отмечается, что двоих пострадавших в результате взрыва госпитализировали в удовлетворительном состоянии, пятеро - находятся на лечении, но скоро их отпустят.

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На данный момент причина взрыва расследуется. Людей попросили отойти примерно на квартал в каждом направлении от места взрыва, но приказа об эвакуации не было.

Землетрясения в Турции и Сирии - актуальное

Ночью и днем 6 февраля на юго-востоке Турции и в Сирии произошли сильнейшие землетрясения. Магнитуда составляла 7,7. Сильные разрушения были зафиксированы в населенных пунктах 10 провинций. Погибли более 50 тысяч человек.

Новое землетрясение в Турции произошло 27 февраля, магнитудой 5,6. К сожалению, снова не обошлось без разрушений и жертв среди населения. Обрушились как минимум 25 зданий, погиб один человек, и еще 69 - получили ранения.