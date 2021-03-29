Глобальная депопуляция - это новая угроза для существования, о которой никто не говорит.

На сколько мы должны волновались из-за глобальной депопуляции? В некоторых странах Восточной Азии уровень рождаемости близок к 1,0 или ниже. А ядро населения Европы сокращается. В США уровень рождаемости упал ниже уровня, необходимого для обновления населения. В 2019 году он опустился до исторически самой низкой отметки 1,7.

По итогам 2020 года, скорее всего, цифра еще больше сократится из-за пандемия COVID-19, - пишет на страницах Bloomberg профессор экономики Университета Джорджа Мейсона Тайлер Ковен. Многие бедные страны мира страдают от обвала их уровней рождаемости с беспрецедентной скоростью. К 2100 году, согласно некоторым прогнозам, рост населения в мире будет практически нулевым.

Те, кто думает, что мир перенаселен и окутан серьезными экологическими проблемами, могут обрадоваться этим новостям. Но, как заметил экономист Робин Хансон, сокращение населения создает свою неумолимую логику. Если количество японцев уменьшится на половину до примерно 65 миллионов человек, что помешает этой цифре обвалиться до 30 миллионов? Или до 20 миллионов?

Читайте такжеFinancial Times: Десятилетию подъема глобальной миграции настал конецСуществуют признаки того, что сокращение населения - это плохо для глобальной экономики. Но, по мнению автора, самой большой трагедией будет не способность полноценно воспользоваться возможностью Земли поддерживать человеческую жизнь. Но нужны подходы, которые сделают большие семьи более привлекательным выбором с экономической и других точек зрения.

Одна из возможностей говорит, что сокращение населения запустит некоторые встречные процессы. Например, уменьшение количества людей в Японии сделает страну более пустым местом. А значит цены на землю упадут. Некоторые семьи смогут позволить себе больше жилья в Центральном Токио, а значит могут осмелиться завести больше детей.

Однако этот механизм, скорее всего, замедлит сокращение населения, а не остановит его. Пространство для жизни - это лишь один из многих факторов, которые определяют размер семей. И с сокращением населения запасы домов и квартир тоже будут уменьшаться. Так что в долгосрочной перспективе размер площади на каждую семью не очень изменится.

Тенденции народонаселения зависят от того, насколько постоянными будут причины сокращения рождаемости. Во многих случаях женщины предпочитают строить карьеру или заводить детей поздно. А это выливается в то, что уровень рождаемости уменьшается. Такая же логика будет работать и в не такой людной Японии или Италии.

Другим фактором снижения рождаемости, особенно в США, стало одинокое отцовство. Если потенциальная мать предстала перед перспективой воспитания ребенка без постоянного присутствия отца рядом, она, скорее всего, решит иметь меньше детей. С сокращением населения вообще станет меньше семей, где есть только мать или только отец? Трудно найти причину для этого.

Читайте такжеCNN: Население Земли начнет сокращатьсяНе важно, какой будет причина: это нехватка доступных для брака мужчин или нестабильные семейные нормы или же желание воспитывать ребенка самостоятельно, - все эти факторы не исчезнут в процессе уменьшения населения. Более того, импульс уменьшения численности семьи может не только сохраниться, но и усилиться.

Возможности для трудоустройства женщин могут продолжить расти, что также повысит затраты на возможность иметь большую семью. Более того, много стран в мире становятся богаче. На фоне этого процесса религиозность обычно сокращается. А религиозность, в свою очередь, часто способствует увеличению размеров семей.

Какими могут быть факторы вмешательства для восстановления рождаемости? Возможно, нежные и любящие роботы когда-то облегчат процесс воспитания детей. Или, возможно, с падением количества населения появится ощущение моральной паники. Семьи могут решить, что стоит заводить больше детей из-за ощущения, что само выживание их страны поставлено на кон. Более сложным и дистопичным сценарием было бы, если бы корпорации заняли опустевшие части мира и заплатили за воспитание детей там, отбирая часть от их дохода в будущем.

Читайте такжеAssociate Press: В США впервые со времен Второй мировой войны сократилась продолжительность жизниБез сомнения, существуют и другие необычные и еще более утопичные сценарии. И несмотря на их вероятность, учитывать их все равно не стоит. Уже сейчас во многих местах, таких как Сингапур, правительства ввели агрессивные, но неэффективные субсидии для поддержки семей.

Депопуляция - большая проблема, которую мир в целом и богатые страны в частности даже не обсуждают, не говоря уже о решении. В любой отдельной стране в конкретный год сокращение населения может быть не проблемой или даже здороваться. Но не стоит обманывать себя. Это выльется в выбор совершенно иного будущего для человечества.

Глобальная проблема рождаемости: что известно

CNN предостерегало, что население Земли вот-вот начнет сокращаться. Количество людей на планете достигнет пикового значения уже через несколько десятилетий.

При этом, ученые предостерегали, что проблема не только в том, что людей на планете станет меньше. Человечество также станет значительно старше. По их прогнозам, в 2100 году 2,37 миллиардам людей будет за 65. А молодых будет лишь 1,7 миллиарда.

В свою очередь, издание The Guardian указывало на проблему загрязнения окружающей среды, которое тоже влияет на количество новорожденных. Эксперты Health Effects Institute посчитали, что в 2020 году грязный воздух убил 500 тысяч младенцев.

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Перевод: Лесь Дымань