Поскольку Украина запускает западные ракеты через границу, затраты на поддержку Владимира Путина для Пекина растут.

До недавнего времени президент Китая Си Цзиньпин, возможно, чувствовал себя оправданным, заключив партнерство "без ограничений" с российским Владимиром Путиным, пишет аналитик Миньсинь Пэй в колонке для Bloomberg.

Китаю удалось оказать достаточную поддержку для усиления российских военных усилий в Украине, изменив ситуацию на поле боя, не нарушая при этом явного нарушения красных линий США и Европы против прямых продаж оружия.

Он отмечает, что недавние шаги России грозят значительно усложнить жизнь Си.

Видео дня

"Начнем с того, что Запад не закрывает глаза на тот факт, что поставки Китаем товаров двойного назначения имели решающее значение для недавних успехов России. Без китайской поддержки, которую США публично критиковали как "всеобъемлющие и последовательные усилия, поддерживаемые руководством", Путину было бы очень трудно вести войну на истощение", - пишет аналитик.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не только поднял этот вопрос напрямую с Си Цзиньпином в Пекине в конце апреля, но и выступил с плохо завуалированной угрозой новых и более жестких санкций. Заместитель министра финансов США Уолли Адеймо повторил это предупреждение недавно в Киеве.

Он считает, что у США есть несколько причин продолжать эту кампанию давления.

"Поддержка Китаем России является лучшим аргументом, который Вашингтон может подтолкнуть европейских союзников к принятию более агрессивного подхода к Китаю. Поскольку США пытаются убедить Европу поднять импортные барьеры для китайских электромобилей и экологически чистых энергетических продуктов, это помогает подчеркнуть последствия поддержки китайской экономики", - пишет эксперт.

Миньсинь Пэй уверен, что действия России обострили отношения Украины с Китаем до критической точки. Ранее украинские лидеры изо всех сил старались избежать противостояния с Китаем, возможно, надеясь, что Си в конечном итоге заставит Путина прекратить войну на приемлемых условиях. Теперь президент Владимир Зеленский открыто обвинил Пекин в том, что он действует по указанию России и саботирует предстоящую мирную конференцию в Швейцарии.

"И, какой бы сложной ни была нынешняя дипломатическая ситуация, Си может вскоре столкнуться с новым кризисом, проверяющим его влияние на Путина", - пишет политолог.

Он выразил убеждение, что война в Украине переходит в более опасную фазу.

"Многое будет зависеть от того, какой ущерб нанесет западное оружие. Путин будет корректировать свой ответ в соответствии с результатами на местах. Если новые ракеты уничтожат критически важные объекты, такие как Керченский мост, соединяющий Россию с Крымом, вызовут крупномасштабные жертвы или поставят под угрозу недавние военные достижения России, Путин может даже осуществить свою угрозу применить тактическое ядерное оружие против Украины", - отмечает аналитик.

Он уверен, что это было бы кошмаром для Китая и создало бы худший внешнеполитический кризис с тех пор, как США направили два авианосца к Тайваню в 1996 году.

"Помимо ответа на увеличение военной помощи Украине, Запад, скорее всего, попытается наказать Китай, введя тот тип санкций, от которых он до сих пор отказывался, например, внесение в черный список одного или двух малых или средних китайских банков и дальнейшее ужесточение экспортного контроля. Китай может столкнуться с коллективным гневом как США, так и Европы. Хуже всего то, что у Китая мало реальных возможностей оградить себя от последствий. Си мог бы попытаться оказать давление на Путина, чтобы тот не нажимал ядерную кнопку. Но, в конце концов, российский лидер знает, что Китай ничего не может сделать, чтобы остановить его", - пишет он.

По его мнению, прежняя уверенность Си начинает выглядеть неуместной, а потенциал его дружбы с Путиным более ограничен, чем могло показаться на первый взгляд.

Сотрудничесво Китая и РФ - детали

Китай и Россия, Си Цзиньпин и Владимир Путин – не союз равных. Об этом говорится в статье The Times.

"Было важным моментом, когда накануне вторжения президента Путина в Украину в 2022 году он и президент Си объявили о "безграничной дружбе"... Но Россия стала для Китая ненужным, слишком требовательным другом, втянув его в грязную европейскую войну и сузив возможности Си Цзиньпина, который готовится к вызовам, которые встанут перед ним во время нового президентства США", – пишут авторы.

В то же время они отмечают, что России неудобен статус младшего союзника. Китай, тем временем, теряет терпение к партнеру, который когда-то обещал прийти к победе над Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: