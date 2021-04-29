США начали выводить войска из Афганистана / фото REUTERS

Соединенные Штаты Америки начали вывод своих войск с территории Афганистана. 

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает CNN.

Известно, что уже около 100 американских военных первыми уже вылетели из страны.

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Вывод войск США из Афганистана

  • В апреле президент США Джо Байден объявил, что 1 мая США начнут вывод войск и выведут контингент к 11 сентября. Военные, необходимые для охраны американского посольства в Кабуле, останутся после 11 сентября.
  • Представители движения «Талибан» пригрозили возобновить боевые действия против иностранных войск в Афганистане, если военные не уложатся в срок ухода из этой страны.

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Автор: Олег Давыгора