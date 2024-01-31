Она подчеркнула, что американский народ восхищается достижениями Украины в борьбе с российской агрессией.

Заместитель госсекретаря США заявила, что по всей стране остается сильной двухпартийная поддержка Украины. Такое заявление она сделала на фоне напоминания о том, что администрация Байдена запросила у Конгресса 60 миллиардов долларов на помощь Киеву.

"Мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере безопасности во всех категориях, включая новые инвестиции и новые системы вооружений, такие как бомбы малого диаметра, которые уже едут, и поддерживать восстановление оборонно-промышленной базы Украины и нашей собственной, чтобы мы могли продолжать бороться с теми, кто хочет украсть нашу свободу", – сказала Нуланд на брифинге в Киеве, пишет "Общественное".

По словам заместителя госсекретаря США, необходимо создать благоприятный климат для международных инвестиций и продолжить работу над развитием украинских институтов, бороться с коррупцией и искоренять теневую экономику.

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Нуланд добавила, что американский народ восхищается удивительными результатами, которых Украина достигла в борьбе с российской агрессией.

"И они также понимают, что произойдет, если вы не сможете продолжать не только выживать, но и процветать. И поэтому я вполне уверена, что это понимание будет отражено в голосовании, которое Конгресс проведет по этому поводу по просьбе президента Байдена", – резюмировала она.

Помощь Украине от США

Еще в октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование. Львиная часть средств должна пойти на помощь Украине – речь идет о 60 млрд долларов.

Однако до сих пор запрос Байдена не одобрен. Законодатели блокируют этот процесс, требуя усиления безопасности южной границы США. Отметим, что недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что без одобрения этой помощи все достижения Украины окажутся под угрозой.

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