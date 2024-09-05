По словам Кирби, единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, - это американский народ.

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби призвал президента России Владимира Путина не комментировать американские выборы и не вмешиваться в них.

Как сообщает "Голос Америки", он отреагировал на слова российского лидера, что он якобы поддерживает на выборах президента США кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

"Путин должен перестать говорить о наших выборах. Точка. Он не должен никому отдавать предпочтение - тому или другому", - сказал он.

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По словам Кирби, единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, - это американский народ.

"Поэтому мы были бы очень благодарны, если бы господин Путин "А" - прекратил говорить о наших выборах, и "Б" - прекратил в них вмешиваться", - добавил советник.

Заявления Путина "о поддержке" Харрис

Сегодня Путин заявил, что Россия на выборах в США якобы будет поддерживать Камалу Харрис.

"Нашим фаворитом, если можно сказать, был господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал поддержать госпожу Харрис. И мы так сделаем, ее будем поддерживать", - сообщил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Также он сказал, что Трамп на посту президента США "ввел столько санкций в отношении России, сколько ни один президент ранее не вводил", а Харрис "заразительно смеется" и, возможно, не будет вводить ограничения.

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