Президент США обвинил в этом систему Dominion, использовавшуюся для подсчета голосов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил результаты доклада по подсчету голосов на выборах президента США.

Как утверждает Трамп, американская компьютерная система Dominion, которая использовалась штатами для подсчета голосов, в общем подсчете лишила его 2,7 миллиона голосов избирателей, передает DW.

По словам Трампа, анализ данных показал, что в штате Пенсильвания система Dominion перекинула Джо Байдену 221 тысячу голосов, которые были отданы за Трампа.

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Всего таким образом по разным штатам система передала Байдену 435 тысяч голосов избирателей, голосовавших за действующего президента США. Еще 941 тысяча голосов были удалены.

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Официальные результаты еще не объявлены, но ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь, действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: УНИАН