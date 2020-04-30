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"Я могу многое": Трамп предупредил, что рассматривает варианты, как наказать Китай за пандемию

07:08, 30 апреля 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщает Reuters после общения с лидером США.

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В интервью агентству в Овальном кабинете Трамп жестко говорил о КНР и сказал, что рассматривает различные варианты с точки зрения последствий для Пекина из-за вируса.

«Я могу многое», – добавил Трамп.

По словам журналистов, американский президент возлагает на Китай вину за глобальную пандемию, которая унесла жизни по меньшей мере 60 тысяч граждан США и привела экономику страны к глубокой рецессии, ставя под угрозу еще один четырехлетний срок президентства Трампа.

По мнению Трампа, Китай «сделает все», чтобы не дать ему победить на следующих выборах, в то же время КНР поддерживает его оппонента Джо Байдена.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5:30 30 апреля в США зарегистрировали уже 1 039 909 больных коронавирусом. Всего в мире – 3 193 886.

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