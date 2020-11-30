Во времена администрации Обамы Блинкен настаивал на том, чтобы США вооружили украинскую армию.

Готовясь занять пост президента США в январе 2021 года, победитель выборов Джо Байден выбрал давнего союзника и советника Энтони Блинкена кандидатом на пост Госсекретаря. В Киеве решение встретили с осторожным оптимизмом. Ведь украинская сторона считает Блинкена сторонником Украины в ее сопротивлении против агрессии России. Кроме того, он хорошо разбирается в постсоветских геополитических реалиях.

В основном этот украинский энтузиазм связан с предыдущей работой Блинкена в администрации Барака Обамы. Также он занимал позицию советника по национальной безопасности как для самого президента, так и для вице-президента Байдена, а затем стал заместителем Госсекретаря. Об этом пишет Atlantic Council. В Белом доме Блинкен играл влиятельную роль в продвижении санкций против России за вторжение в Крым и на Восток Украины. Также он призвал США вооружить украинскую армию, хоть и безуспешно.

Читайте такжеБайден рассказал о своих планах на первые 100 дней президентстваТесные связи и давнее сотрудничество Блинкена с Байденом означает, что видение внешней политики США в обоих будут близкими. Неназванный экс-чиновник Госдепартамента сказал CNN: "Трудно понять, где заканчивается видение одного и начинается видение другого".

"Блинкен будет воплощать и совершенствовать видение Байдена. Администрация Байдена окажет большую поддержку для Украины во времена, когда она борется с агрессией Кремля. Эта поддержка будет включать военные поставки и летальное оружие. Стоит вспомнить, что Байден поддерживал отправку систем Javelin Украине во времена администрации Обамы", - сказал бывший посол США в Украине и эксперт Atlantic Council Джон Хербст.

Он также добавил, что новая администрация в Вашингтоне будет поощрять Киев проводить реформы, привязывая экономическую помощь к серьезным шагам в этом направлении. Сам Байден делал это, когда был вице-президентом. Теперь эту роль будет исполнять Блинкен. По мнению Хербста, новый Госсекретарь будет воплощать политику Байдена, нацеленную против провокаций Кремля, не только в Украине, но и в других местах. Важной частью станет укрепление НАТО и налаживание более тесных отношений с ЕС, а также ключевыми европейскими странами.

"Это сотрудничество будет означать, что будут более эффективные санкции и другие шаги, нацеленные ограничить и сдержать агрессию Кремля", - пояснил эксперт.

Читайте такжеБайден назвал Блинкена самым подготовленным к управлению Госдепартаментом СШАВ свою очередь научный сотрудник Atlantic Council и экс-помощник госсекретаря США Дэниел Фрид, координировавший американские санкции во времена Обамы, заметил, что администрация Байдена будет рассматривать Украину не так, как Дональд Трамп со странной позиции личной политической выгоды. Новую команду в Вашингтоне будут интересовать интересы США.

Это означает поддержка успешной, суверенной, демократической Украины, которая процветает и тесно связана с Западом. Как и Байден, Энтони Блинкен знает Украину. Оба уважают Революцию Достоинства. Оба поддерживали санкции, которые администрация Обамы ввела после вторжения Владимира Путина в Украину.

"Без поддержки Блинкена этих санкций могло бы и не быть. Будучи заместителем советника по национальной безопасности, он дал мне поддержку, которая мне была нужна (когда я был координатором по вопросам санкций в Госдепартаменте), чтобы мог вести переговоры об этих санкциях с европейцами. Байден и Блинкен также знают Путина. Они не будут выражать к нему такую большую привязанность, как Трамп. Подозреваю, они будут продвигать дипломатическое решение, чтобы выгнать россиян сначала из Донбасса, а потом из Крыма", - считает Фрид.

Он также добавил, что Байден и Блинкен хорошо понимают, что Украина не добьется успеха без трансформаций дома. Железный занавес по коррупции и олигархическому контролю (из-за которого Путин пытается доминировать в Украине) может навредить будущему страны не меньше, чем прямое российское давление. Байден и Блинкен будут подталкивать украинских лидеров обеспечить лучшее и более прозрачное управление, которое будет идти на пользу украинскому народу и заложит основу для европейского будущего страны.

Читайте также"Хорошо знает об агрессии РФ в Украине": экс-посол рассказал о кандидате на пост госсекретаря СШАЗаместитель директора Eurasia Center в Atlantic Council Мелинда Харинг замечает, что Блинкен - хороший профессионал, который понимает, что Владимир Путин - это "подонок и угроза для мирового порядка".

"Блинкен абсолютно настроен сделать так, чтобы Украина наконец стала членом Евроатлантического сообщества и присоединилась к НАТО. Но он не мягкотелый. Не стоит ждать, что он все подарит Украине. Под руководством сильной украинской ветки США будут давить на Зеленского и настаивать, чтобы страна наконец разобралась с коррупцией и реформировала свои суды, прежде чем получит массивную иностранную помощь", - считает она.

Путь Блинкена к должности Госсекретаря: что известно?

21 ноября стало известно, что победитель президентских выборов Джо Байден определился с кандидатами на пост госсекретаря. Издание The Hill сообщило, что среди претендентов на пост сенаторы Крис Кус и Крис Мерфи, бывший первый заместитель госсекретаря и посол в России Уильям Бернс и бывший советник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Однако, фаворитом при этом считали 58-летнего Энтони Блинкена, занимавшего пост заместителя госсекретаря США во времена президенства Барака Обамы.

23 ноября команда Байдена официально выдвинула Блинкена на пост госсекретаря США.

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Перевод: Лесь Дымань