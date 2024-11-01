В случае победы Трампа на выборах Украина может выиграть многое, а может все потерять.

Украинские чиновники рассмотривают возможную победу Дональда Трампа на выборах в США как игру в казино с рискованными ставками, где Украина может или выиграть многое, или все потерять.

Как пишет The Guardian, украинских чиновников беспокоит позиция Дональда Трампа, который неоднократно пытался заблокировать пакеты помощи Украине в Конгрессе и обещал заставить Москву и Киев заключить сделку до инаугурации президента США в январе.

Как пишет издание, один из высокопоставленных украинских чиновников прямо заявил, что Украину "беспокоит Трамп".

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"Все понимают, что Трампу наплевать на Украину, и что президентство Трампа станет для Украины походом в казино: мы можем выиграть по-крупному, а можем все потерять", — сказал The Guardian источник в силовых структурах Украины.

Однако, по его словам, усталость от войны накапливается, и некоторые готовы на такие рискованные ставки.

"Трамп полезен Путину, потому что он может создавать хаос, но он также может быть бесполезен, поскольку Путин не любит, когда инициатива у других", - сказал источник.

Выборы в США и Украина

За президентское кресло соперничают демократ, вице-президент Штатов Камала Харрис и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.

Харрис обещала помогать Киеву противостоять российской агрессии в случае победы в избирательной гонке. Трамп же скептически высказывался насчет помощи Украине, а также говорил, что украинская власть могла избежать войны. При этом он обещал, что в случае победы сможет быстро завершить войну.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, планирует ли экс-президент США Дональд Трамп прекратить предоставлять помощь нашей стране в случае победы на выборах. По его словам, он надеется на то, что республиканец продолжит поддерживать Украину.

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