Журналисты отмечают, что западные страны начинают сомневаться в целесообразности продолжения помощи Украине из-за военных неудач на поле боя.

Любой исход президентских выборов в США, которые пройдут на следующей неделе, повлияет на Украину. По данным BBC, исход президентских выборов в США может серьезно повлиять на объем и условия американской помощи Украине.

Журналисты считают, что есть три сценария, как могут развиваться события относительно российской войны против Украины после завершения президентской гонки в Штатах:

Американские власти могут оказать давление на Украину с целью заморозки войны по текущей линии фронта. В таком случае такие регионы как Запорожская область, могут оказаться разделенными. Журналисты напоминают, что аналогичная ситуация сложилась в Корее, которая оказалась разделенной после прекращения огня там в 1950-х годах. При этом официально война там так и не была завершена.

США полностью прекращают поддержку Украины, что привело бы к захватку Россией некоторых других украинских территорий.

Украина возвращает контроль над всеми своими территориями. При этом в материале говорится, что этот сценарий выглядит "все менее вероятным".

Также журналисты отмечают, что западные страны начинают сомневаться в целесообразности продолжения помощи Украине из-за военных неудач на поле боя. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа может привести к сокращению помощи Киеву и оказать давление на украинские власти с целью территориальных уступок ради мира.

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Выборы в США - последствия для Украины

Как пишет издание Foreign Policy, победа любого из кандидатов на выборах в США может иметь "глубокие последствия" как для войны в Украине, так и для Ближнего Востока из-за отличий в том, как Камала Харрис и Дональд Трамп будут проводить свою внешнюю политику.

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