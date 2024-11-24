Марчел Чолаку считается проукраинским кандидатом.

В первом туре выборов президента Румынии победу одержал действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку. По данным экзит-полов, он получил 25% голосов избирателей, сообщает Digi24.

Отмечается, что борьба за участие во втором туре идет между главой партии "Союз спасения Румынии" Еленой Ласкони (около 18%) и праворадикалом Келином Георгеску (около 16%).

Добавим, что если по итогам первого тура ни один кандидат не наберет большинства голосов, в Румынии состоится второй тур. Голосование запланировано на 8 декабря.

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56-летний Марчел Чолаку является лидером Социал-демократической партии Румынии. Он активно поддерживает Украину - в частности, ее вступление в Европейский Союз и НАТО.

Отношения Румынии с Украиной - последние новости

В конце октября Министерство обороны Румынии предложило сбивать российские БПЛА над своей территорией. Законопроект, который был вынесен на общественное обсуждение, устанавливает конкретные условия, при которых страна может проводить контроль над своим воздушным пространством как для пилотируемых, так и для беспилотных летательных средств.

Также УНИАН сообщал, что в сентябре в Румынии нашли обломки российского дрона. В тот день оккупанты атаковали гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины вблизи границы с Румынией.

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