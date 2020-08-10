У Тихановской заявили о победе на трех участках в Минске

Она набрала больше голосов, чем Александр Лукашенко

В штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявили о победе на трех участках в Минске.

По данным, размещенным на участках после завершения голосования, она набрала больше голосов, чем Александр Лукашенко, сообщили в Интерфакс.

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"В Минске на участке №51 Октябрьского района за Лукашенко - 394, за Тихановскую - 1226. Участок №70 Первомайского района: за Лукашенко - 686, за Тихановскую - 1023. Участок №37 Первомайского района: за Лукашенко - 297, за Тихановскую - 848", - прокомментировала представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова.

Как сообщал ранее УНИАН, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось в 20:00.

По данным национального экзит-пола, на выборах президента Беларуси за Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, за его главную соперницу Светлану Тихановскую - 6,8%.

В то же время, на 18 избирательных участках, по результатам экзит-полла, уверенно лидирует оппонентка действующего президента Беларуси Светлана Тихановская.

После объявления результатов экзит-поллов, в разных городах начались массовые столкновения с силовиками.

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