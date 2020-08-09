Выборы в Беларуси 2020: кто лидирует на зарубежных участках (экзитпол)

По предварительным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 10,09%.

На 18 избирательных участках, по результатам экзитпола, уверенно лидирует оппонентка действующего президента Беларуси Светлана Тихановская.

Об этом Радыё Свабода сообщили организаторы экзитпола.

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По предварительным данным, у Светланы Тихановскои 71,28% в этих избирательных участках, 14,73% отказались отвечать, у Александра Лукашенко 10,09%, против всех 2,28%, у остальных кандидатов около 0,5%.

Как сообщал ранее УНИАН, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось в 20:00.

Кандидатами в президенты зарегистрировали 5 претендентов. В предвыборную неделю по всей стране проходили многотысячные протесты. Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко оппозиция обвиняет в преследовании оппонентов. Он заявляет о недопущении "майдана".

На президентский пост, кроме нынешнего главы государства Александра Лукашенко, претендуют Светлана Тихановская, жена политзаключенного Сергея Тихановского, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Александр Лукашенко, который правит страной уже 26 лет и может быть переизбран на шестой президентский срок. Согласно результатам национального экзитпола действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

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