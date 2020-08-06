Руководителя штаба соперницы Лукашенко задерживали для "разъяснительной беседы"

Во время задержания сотрудники МВД Беларуси не объяснили, куда везут женщину.

Руководительницу штаба соперницы действующего президента Марию Мороз задержали, когда она выходила из литовского посольства в Минске.

Об этом пишет белорусское издание TUT.BY.

Мороз задержали люди, которые представились сотрудниками МВД, сегодня около 11:00, рассказали представители штаба журналистам.

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«Где находится Мария, мы не знаем. Надеемся, что ее забрали для допроса, какие к ней могут быть вопросы, идей нет. Но во всяком случае в эти горячие дни задержать начальника штаба кандидата в президенты - это нонсенс, у нас три дня до голосования», - уточнили изданию в штабе.

По состоянию на 13:00 по Киеву женщину отпустили. В МВД заявили, что задержали Марию Мороз для «разъяснительной работы».

Как сообщал УНИАН, в минском парке Дружбы народов, где должен состояться сегодня митинг соперницы действующего президента Светланы Тихановской, собрались военные с техникой.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Около нескольких месяцев между Лукашенко и его оппонентами продолжается горячая борьба, сопровождающаяся арестами оппозиционных политиков и протестами в Минске.

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