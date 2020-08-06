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Руководителя штаба соперницы Лукашенко задерживали для "разъяснительной беседы"

13:27, 06 августа 2020
Мир
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Александр Лукашенко / REUTERS

Об этом пишет белорусское издание TUT.BY.

Мороз задержали люди, которые представились сотрудниками МВД, сегодня около 11:00, рассказали представители штаба журналистам.

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«Где находится Мария, мы не знаем. Надеемся, что ее забрали для допроса, какие к ней могут быть вопросы, идей нет. Но во всяком случае в эти горячие дни задержать начальника штаба кандидата в президенты - это нонсенс, у нас три дня до голосования», - уточнили изданию в штабе.

По состоянию на 13:00 по Киеву женщину отпустили. В МВД заявили, что задержали Марию Мороз для «разъяснительной работы».

Как сообщал УНИАН, в минском парке Дружбы народов, где должен состояться сегодня митинг соперницы действующего президента Светланы Тихановской, собрались военные с техникой.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Около нескольких месяцев между Лукашенко и его оппонентами продолжается горячая борьба, сопровождающаяся арестами оппозиционных политиков и протестами в Минске.

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