Руководителя штаба соперницы Лукашенко задерживали для "разъяснительной беседы"
Руководительницу штаба соперницы действующего президента Марию Мороз задержали, когда она выходила из литовского посольства в Минске.
Об этом пишет белорусское издание TUT.BY.
Мороз задержали люди, которые представились сотрудниками МВД, сегодня около 11:00, рассказали представители штаба журналистам.
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«Где находится Мария, мы не знаем. Надеемся, что ее забрали для допроса, какие к ней могут быть вопросы, идей нет. Но во всяком случае в эти горячие дни задержать начальника штаба кандидата в президенты - это нонсенс, у нас три дня до голосования», - уточнили изданию в штабе.
По состоянию на 13:00 по Киеву женщину отпустили. В МВД заявили, что задержали Марию Мороз для «разъяснительной работы».
Как сообщал УНИАН, в минском парке Дружбы народов, где должен состояться сегодня митинг соперницы действующего президента Светланы Тихановской, собрались военные с техникой.
Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Около нескольких месяцев между Лукашенко и его оппонентами продолжается горячая борьба, сопровождающаяся арестами оппозиционных политиков и протестами в Минске.
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