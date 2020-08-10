В КГБ Беларуси заявили о предотвращении покушения на Тихановскую

По данным белорусских правоохранителей, было перехвачено сообщение о том, что "нужна сакральная жертва".

На кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение.

Об этом заявил председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик в эфире телеканала ОНТ, передает ТАСС.

По его словам, из объединенном штабе оппозиции была получена информация, "что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской".

Вакульчик уточнил, что буквально перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что "нужна сакральная жертва".

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"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", - рассказал глава КГБ.

Выборы в Беларуси: справка

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля. В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предложил действующему президенту Александру Лукашенко переговоры, чтобы не допустить эскалации насилия.

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