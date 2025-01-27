Диктатор Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов на так называемых "выборах" в Беларуси. Об этом пишет провластное агентство БелТА со ссылкой на председателя белорусской Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко.
"За Александра Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко", - говорится в сообщении.
По данным ЦИК, результаты конкурентов Лукашенко на "выборах" следующие:
- Олег Гайдукевич - 2,02%;
- Анна Канопацкая - 1,86%;
- Сергей Сиранков - 3,21%;
- Александр Хижняк - 1,74%;
- "Против всех" - 3,60%.
"Выборы" в Беларуси
Как писал УНИАН, самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, который диктаторскими методами руководит страной уже более 30 лет, экзит-пол снова "нарисовал" победу на выборах.
Сообщалось, что его соперниками на этих выборах были исключительно лояльные к администрации кандидаты. Кроме того, в стране серьезно ограничили работу интернета - это связывают с тем, что во время масштабных протестов 2020 года люди координировались именно благодаря соцсетям.