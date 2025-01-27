В то же время так называемая ЦИК отмечает, что "Против всех" проголосовало 3,60% избирателей.

Диктатор Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов на так называемых "выборах" в Беларуси. Об этом пишет провластное агентство БелТА со ссылкой на председателя белорусской Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко.

"За Александра Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко", - говорится в сообщении.

По данным ЦИК, результаты конкурентов Лукашенко на "выборах" следующие:

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Олег Гайдукевич - 2,02%;

Анна Канопацкая - 1,86%;

Сергей Сиранков - 3,21%;

Александр Хижняк - 1,74%;

"Против всех" - 3,60%.

"Выборы" в Беларуси

Как писал УНИАН, самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, который диктаторскими методами руководит страной уже более 30 лет, экзит-пол снова "нарисовал" победу на выборах.

Сообщалось, что его соперниками на этих выборах были исключительно лояльные к администрации кандидаты. Кроме того, в стране серьезно ограничили работу интернета - это связывают с тем, что во время масштабных протестов 2020 года люди координировались именно благодаря соцсетям.

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