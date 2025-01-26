Оппозиция называет это "спецыяльная выбарчая аперацыя".

Беларуская оппозиция не будет призывать граждан выходить на уличные протесты против так называемых выборов, поскольку сейчас за это их будут "стрелять и убивать".

Об этом в эфире телемарафона заявил беларуский общественный деятель, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка. По его словам, эта "спецыяльная выбарчая аперацыя" не имеет ничего общего с выборами. В бюллетени попали только назначенные администрацией кандидаты, поскольку Лукашенко боится повторения масштабных протестов 2020 года:

"Он диктатор. Преступник, который должен вместе с Путиным понести ответственность. Его место в Гааге, а не в президентском дворце".

Вячорка отметил, что большинство беларусов проигнорировали выборы и не пришли на избирательные участки, чтобы не легитимизировать диктатора. По его мнению, Лукашенко это чувствует и понимает, что его власть держится только на поддержке кремлевского правителя Путина.

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Советник Тихановской считает, что окно возможностей для возвращения Беларуси к демократии откроется только после победы Украины или мирных переговоров:

"Путин должен быть ослаблен, а это значит, что будет ослаблен Лукашенко. Это может дать возможность беларусам снова выйти на улицы и вернуть свою страну к демократии. Поэтому сейчас мы акцентируем на максимальной поддержке украинцев. Судьба беларусов зависит от судьбы украинцев".

"Выборы" в Беларуси

Как писал УНИАН, самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, который диктаторскими методами руководит страной уже более 30 лет, экзит-пол снова "нарисовал" победу на выборах.

Сообщалось, что его соперниками на этих выборах были исключительно лояльные к администрации кандидаты. Кроме того, в стране серьезно ограничили работу интернета - это связывают с тем, что во время масштабных протестов 2020 года люди координировались именно благодаря соцсетям.

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