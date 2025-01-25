Ограничения ввели на три дня.

Накануне так называемых выборов президента в Беларуси власти на три дня заблокировали для пользователей за рубежом часть белорусских сайтов, которые используют облачный хостинг, сообщает белорусское издание Belsat.

В материале говорится, что ограничения ввели по распоряжению государственного Оперативно-аналитического центра, который осуществляет регулирование деятельности по обеспечению защиты информации.

"С 10:00 25 января до 23:59 27 января 2025 года белорусские хостинг-провайдеры ограничат доступ к виртуальному хостингу из-за пределов Республики Беларусь. Эти меры обусловлены угрозами для объектов информационной инфраструктуры и информации, обрабатываемой с их использованием", - цитирует издание интернет-провайдера hoster.by.

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Также провайдер предупредил своих клиентов, что если они пользуются внешними сервисами, то им нужно подготовиться к тому, что доступ к их ресурсам будет ограничен.

Издание отмечает, что облачный хостинг предусматривает запуск веб-сайта или программы на нескольких серверах, размещенных в облаке на мощности облачного провайдера. Часто такими сервисами пользуются крупные сайты поисковых систем и социальных сетей.

Ситуация в Беларуси: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, белорусский Центризбирком зарегистрировал всего пять кандидатов на пост президента. Кроме Александра Лукашенко, который удерживает власть в стране уже более 30 лет, в бюллетенях появятся такие фамилии: Олег Гайдукевич, Анна Канапацкая, Александр Хижняк, Сергей Сиранков.

По мнению нардепа Александра Мережко, эти кандидаты на пост президента кажутся ему "искусственными". По его словам, в Беларуси "до демократии очень-очень-очень далеко". И "в какие-то сюрпризы" на выборах он не верит.

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